Melike Eşiyok cinayetinde karar: Sanıklara ceza yağdı

İstanbul Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

Duruşma salonunda tutuklu sanık Zehra Öztürkler ve avukatlar hazır bulunurken, diğer tutuklu sanık Cahit Eşiyok bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

BABASI VE ÜVEY ANNESİNE MÜEBBET HAPİS

Sanıkların son savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, iki sanığa da "Çocuğa karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

ÖZ ANNESİ BERAAT ETTİ

Aynı davada "Suçluyu kayırma" suçundan yargılanan çocuğun annesi Meryem Ataman hakkında ise, delil yetersizliği sebebiyle beraat kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Arnavutköy'deki Sazlıbosna Baraj Gölü'nde 15 Nisan 2018 yılında poşete konulmuş halde cesedi bulunan 5 yaşındaki kız çocuğu hakkındaki soruşturma, o tarihte kimliği tespit edilemediği için Daimi Suçlar Bürosu'na devredilmişti.

2024 yılının Kasım ayına kadar faili meçhul olarak kalan dosya, 12 yaşındaki E.E.'nin Esenyurt'taki okulundaki rehber öğretmenine, "Babam kardeşim Melike'yi öldürüp, poşete koydu. Onu da götürüp göle attı" demesi üzerine yeniden açıldı.

Öğretmenin durumu polise bildirmesi sonrasında çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, cesedi bulunan Melike Eşiyok'un babası Cahit Eşiyok, annesi Meryem Ataman ve Cahit Eşiyok'un eski eşi Zehra Öztürker'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.