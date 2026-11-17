A1 Capital Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarda bulunan, fon soruşturmasında şüpheli olan Melis Sütşurup Sandal'a ait ve işlemleri ertelenen 4 milyar 316 milyon 465 bin 88 lira 61 kuruş, geri kazanım hesaplarına aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un isimleri de gündeme gelmişti.

29 Eylül'de soruşturma kapsamında iki isim hakkında yakalama kararı çıkarılmış, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti.

Soruşturma sürecinde Melis Sandal'ın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye kararı verilen yatırım fonlarından 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında 11 milyar 126 milyon TL'yi aşan tutarda para çektiği öne sürülmüştü.

MELİS SANDAL İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un avukatları ise fonlardan 11 milyar TL çekildiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Yapılan açıklamada, söz konusu rakamın doğrulanmış verilere dayanmadığı savunularak, fonlarda yatırımlarının devam ettiği ancak tasfiye süreci nedeniyle bu yatırımlara erişemedikleri belirtilmişti.

Sandal ve Sütşurup'un, yaşanan süreçten kazanç sağlayan değil, maddi zarara uğrayan yatırımcılar arasında oldukları ileri sürülmüştü.

Avukatları ayrıca, yetkili makamlarca haksız kazanç tespit edilmesi halinde bu tutarın ilgili kurumlara iadesine hazır olduklarını açıklamıştı.

Ekim ayında da Melis Sandal ve babasının, TERA fonlarından elde ettikleri belirtilen yaklaşık 2 milyar 994 milyon TL tutarındaki kârın iadesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdukları basına yansımıştı.

MUSTAFA SANDAL: EŞİMLE MADDİ ANLAMDA ORTAK İŞİMİZ YOK

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından şarkıcı Mustafa Sandal da açıklama yapmıştı.

Eşi ve kayınpederi hakkındaki iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki gösteren Sandal, "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Sandal, 32 yıldır müzik sektöründe bulunduğunu belirterek, müzik dışında herhangi bir işi veya gelirinin olmadığını savunmuştu.

Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada da herhangi bir fon alım satım işlemi gerçekleştirmediğini veya bu tür bir organizasyona dahil olmadığını belirtmişti.