Melisa hemşire yangın kurbanı

Amasya'nın Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi Mehmet Fevzi Bey Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Alevler kısa sürede söndürülürken, evde yalnız yaşayan ve bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan Melisa Bayram'ın (30) cansız bedeni bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.