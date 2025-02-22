Melisa hemşire yangın kurbanı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 5 katlı binada çıkan yangında 30 yaşındaki hemşire Melisa Bayram yaşamını yitirdi.
Amasya'nın Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi Mehmet Fevzi Bey Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Alevler kısa sürede söndürülürken, evde yalnız yaşayan ve bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan Melisa Bayram'ın (30) cansız bedeni bulundu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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