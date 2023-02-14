Melisa'nın enkazdan kurtarılma anları ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin 8. gününde enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşam arayışında sevindiren haberler de gelmeye devam ediyor.

Depreme, annesiyle birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki 6 bloklu Yıldızkent Sitesi'nin girişindeki markette yakalanan 23 yaşındaki Melisa Ülkü, enkaz altında hayatta kalmayı başarmıştı.

İki gün önce saat 09.57'de bölgede arama kurtarma çalışması yapan ekipler, site enkazında bir ses duydu. Gelen ses üzerine enkazda çalışma başlatan ekipler, 5 saat sonra Melisa'ya ulaşmayı başardı. Ekipler, 23 yaşındaki Melisa Ülkü'ye korkmamasını ve kendisini enkazdan çıkaracaklarını söyledi. Ancak Melisa, annesinin hayatını kaybettiğini söyledi. AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma ve UMKE ekiplerinin zamanla yarışı 16.40'da mutlu bitti. Depremin ardından enkazdan 123. saatte çıkarılan Melisa, İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ANNESİNİ HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞMIŞ

Hastanede tedavisi devam eden Melisa'yı ilçede arama-kurtarma çalışmalarını koordine eden Vali ziyaret etti. Sağlığının yerinde olduğu gözlenen Melisa'nın ise annesini yaşatmak için mücadele verdiği öğrenildi.

Dış ticaret uzmanı olan Melisa'nın markette rafların arasında kaldığı, hareket edebildiği için enkazda sıkışan annesini 3 gün boyunca çikolata, çerez, bisküvi gibi bulabildiği yiyeceklerle besleyerek hayatta tutmaya çalıştığı öğrenildi. Genç kız, annesini kurtarmak için mücadele ettiğini ancak 3'üncü günün sonunda vefat ettiğini söyledi.

KURTARILMA ANI KAMERADA

Öte yandan Melisa Ülkü'nün kurtarıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.Görüntülerde Melisa'nın kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" sözleri yaşanan acının boyutlarını gözler önüne serdi.