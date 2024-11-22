Memişoğlu: Bebeklerin ölümüne engel olandan neden istifa istenir?

Muhalefetin Yenidoğan Çetesi soruşturması nedeniyle istifa çağrısı yaptığı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bebeklerin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir." diyerek tepki gösterdi.

Memişoğlu: Bebeklerin ölümüne engel olandan neden istifa istenir?
Sağlık Bakanlığı bütçesi komisyonda: Muhalefetten bebek kıyafetleriyle protesto

Sağlık Bakanlığı bütçesi komisyonda: Muhalefetten bebek kıyafetleriyle protesto

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Yenidoğan Çetesi'nin yargılamaları devam ederken Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Kemal Memişoğlu'na muhalefet tepki gösterdi.

İstifa çağrılarının yapıldığı görüşmede Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

Memişoğlu: Bebeklerin ölümüne engel olandan neden istifa istenir? - 1 Muhalefet milletvekilleri sıralarına bebek eşyaları koyarak protesto etmişti.

Muhalefetin istifa çağrılarını değerlendiren Memişoğlu, "Çeteyi ortaya çıkartan, onu takiple delillendiren, bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir?" diyerek tepki gösterdi.

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