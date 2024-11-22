Memişoğlu: Bebeklerin ölümüne engel olandan neden istifa istenir?

Yenidoğan Çetesi'nin yargılamaları devam ederken Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Kemal Memişoğlu'na muhalefet tepki gösterdi. İstifa çağrılarının yapıldığı görüşmede Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

Muhalefetin istifa çağrılarını değerlendiren Memişoğlu, "Çeteyi ortaya çıkartan, onu takiple delillendiren, bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir?" diyerek tepki gösterdi.

