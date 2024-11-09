Memişoğlu'nda yoğun bakım açıklaması: Baştan sona yeniden değerlendirilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dünyanın en kapsayıcı ve kapsamlı sağlık hizmetlerinden birisini sunduklarını belirtti.



Memişoğlu, hedeflerinin koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetleri olduğunu dile getirdi.



YOĞUN BAKIMLARDA YENİ DÖNEM



Memişoğlu, Halen daha acısını hissettikleri yenidoğanla ilgili kamu ve özel hastanelerdeki tüm yenidoğan bakımlarının işleyişlerini değerlendirmek üzere Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'nu oluşturduklarını hatırlattı.



Memişoğlu, "Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım bilim insanlarıyla oluşturulan bu Komisyon, üniversite, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek, inceleyecek, elde edilen sonuçlara göre sistemin daha etkin işleyişini sağlayacaktır." dedi.

Memişoğlu, Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım uzmanlarıyla, denetim ve bilimsel değerlendirme komisyonu oluşturduklarını ve özel ve kamu hastanelerindeki tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerini baştan sona yeniden değerlendireceklerini aktardı.

"YENİ BİLİMSEL REHBERLER OLUŞTURULACAK"



İyi, etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Memişoğlu, Komisyon tarafından yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bilimsel rehberler oluşturulacaktır." ifadelerini kullandı.



Memişoğlu, alanında uzman hekim ve akademisyenlerin de yer aldığı, acil ve erişkin yoğun bakımlarının da bu şekilde bilimsel komisyonlarla denetimini ve işleyişlerini sürdürmelerini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.