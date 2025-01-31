Memişoğlu'ndan özel hastanelerde mevzuat değişikliği açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özel hastanelere yönelik mevzuat değişikliğiyle ilgili "Daha iyi daha kaliteli hizmet için uğraşıyoruz" dedi.

Memişoğlu'ndan özel hastanelerde mevzuat değişikliği açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özel hastanelere yönelik mevzuat değişikliğiyle ilgili açıklamarda bulundu.

Özel hastanelerle ilgili komple mevzuatta değişikliğe gittiklerini dile getiren Memişoğlu, "Daha iyi hizmet daha kaliteli hizmet vermesi için uğraşıyoruz. Özel hastanelerimiz de bizim zenginliğimiz ve önemli bir sağlık hizmet sunum alanıdır." dedi.

Dünyadan insanların 'ye sağlık hizmeti almaya geldiğini sözlerine ekleyen Memişoğlu, "Daha iyi hizmet vermek için bu mevzuatı çıkarttık. Tabi en önemli özelliği şu sadece kalite veya fiziki değerlendirme değil aynı zamanda tıbbi uygulamaları da değerlendirebileceği bir imkan sağlıyor." diye konuştu.

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