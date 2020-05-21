'Memleket' izni: Onay belgesi alanların sayısı 109 bin 116 oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından 109 bin 116 kişinin memleket izninin onaylandığı duyuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 13.30 itibarıyla e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısı, 109 bin 116 oldu.



2.5 SAATTE 62 BİN 949 ONAY

Bu sabah 09.00'da açılan sistem sonrası 2.5 saatte 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandığı açıklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, memlekete gidiş izni kapsamında 62 bin 949 kişinin seyahat belgesinin onaylandığını da belirtmişti.