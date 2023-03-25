Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Her şey planladığımız gibi oldu

Bu seçimde Türkiye'de centilmenliğin yok olduğunu gözlemlediğini söyleyen İnce, "2018'de ben Cumhuriyet Halk Partisinin adayıydım. Mitinglerde çıktım, 'Sayın Akşener'e imza verin' dedim, 'Sayın Karamollaoğlu'na imza verin' dedim, 'Sayın Perinçek'e imza verin' dedim. Bekledim aslında. Hiçbirini göremedim. Sadece engelleme gördüm." ifadesini kullandı.



İnce, önceki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisinde milletvekilliği yapmış 107 ismin kendisine yönelik çağrısına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:



"O arkadaşlarıma şunu söylüyorum; arkadaşlar, CHP'nin tüzüğü antidemokratikleştirilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? 'Saraya giden CHP'li' yalanını ortaya attıklarında siz ne yaptınız? Seçim gecesi yalanını attıklarında siz ne yaptınız? Atatürk'e CHP içinde hakaret edilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Çıkarmadınız mı? Ön seçim kaldırılırken siz ne yaptınız? Partideki bütün bu antidemokratik uygulamalar yaşanırken gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler, bugün bana demokrasiden bahsedemezler. Geçmişteki tavırlarını hatırlatırım onlara. Hiç sesinizi çıkarmadınız. Neredeydiniz siz? Siz benim arkadaşımsınız. Beraber çalıştık. Ben 16 sene milletvekilliği yaptım orada. Atatürk'e hakaret edilirken, Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' denilirken biriniz tepki gösterdiniz mi? Hanginiz ne yaptınız? Onun için çok inandırıcı gelmiyorlar bana."



İnce, kendisinin adaylık konusunda diğer siyasi isimlerle görüşmeler yaptığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Benimle bir ilişki kuran olmadı. Görüşme talebi de olmadı. Nokta." dedi.

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