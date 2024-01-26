Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den yerel seçim kararı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin kararını verdi.

''GİREBİLECEĞİMİZ HER YERDE SEÇİME GİRECEĞİZ''

Muharrem İnce, imkanları çerçevesinde girebilecekleri her yerde aday çıkaracaklarını belirtti.

İnce, ''Girebileceğimiz her yerde seçime girebilmeyi, alabildiğimiz kadar belediyeyi saflarımıza katmayı istiyoruz.'' ifadesini kullandı.

''CHP İLE SİYAHLA BEYAZ GİBİYİZ''

İsveç'in NATO üyeliğine onay ve DEM Parti ile ilişkileri nedeniyle CHP'yi eleştiren İnce, ''İttifak yapacak mısınız?'' sorusuna ise "Siyahla beyaz kadar ayrışmışız nasıl beraber olacağız? Gençliğimdeki parti gitmiş başka bir yapı gelmiş. Yarın yönetim değişir o zaman bir kez daha bakarız." yanıtını verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 3 aday adayları bulunduğunu ve Mehmet Sevigen'in de onlardan biri olduğunu belirtti.

İnce, Eskişehir, Sakarya, Bilecik, Yalova, Mersin Tarsus adaylarını açıkladı.