Memleketinde mezarını kazdırdı, bir gün sonra öldü

İstanbul'dan Bingöl'ün Solhan ilçesine yakınlarını ziyaret için gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında 17 Haziran’da kendisi için mezar kazdırdı.

Diken, bir gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

KENDİ KAZDIRDIĞI MEZARDA TOPRAĞA VERİLDİ

Diken’in cenazesi, kendi kazdırdığı aile kabristanındaki mezarında toprağa verildi.

KENDİSİNE "RAHMET" DİLEMİŞ

Öte yandan Muzaffer Diken’in, olaydan bir gün önce yakınlarıyla, çektiği görüntüde, kendisiyle sohbet eden yakınlarına kazdırdığı mezarı göstererek, "rahmet" dilediği görülüyor.

Ardından "Bu kimin mezarı?" sorusuna "Benim mezarım, hazırlığımı yaptım. 2 tane yaptım, biri de eşimin" diye cevap verdiği, ardından esprili bir şekilde "Eşimi götürmeden ben nereye gidiyorum" dediği görülüyor.

