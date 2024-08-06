Memleketindeki 29’uncu kurban Yunus oldu: Silikozisten bir ölüm daha

İstanbul Esenyurt’ta, merdiven altı diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Yunus Kamacı, tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.



Evli ve 2 çocuk babası Kamacı’nın ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl’ün Karlıova ilçesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 29’a yükseldi.



Kamacı’nın cenazesi, Karlıova ilçe merkezinde toprağa verilecek.