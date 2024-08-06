Memleketindeki 29’uncu kurban Yunus oldu: Silikozisten bir ölüm daha

İstanbul’da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan 40 yaşındaki Yunus Kamacı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kamacı’nın ölümüyle birlikte, memleketi Karlıova’da bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 29’a yükseldi.

Memleketindeki 29’uncu kurban Yunus oldu: Silikozisten bir ölüm daha

Esenyurt’ta, merdiven altı diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Yunus Kamacı, tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Kamacı’nın ölümüyle, silikozis hastalığından ’ün Karlıova ilçesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 29’a yükseldi.

Kamacı’nın cenazesi, Karlıova ilçe merkezinde toprağa verilecek.

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