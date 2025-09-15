Memleketine izne gelen asker kalbine yenildi

Vatani görevini yaptığı Ankara'dan memleketi Karaman'a izne gelen asker, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ankara'da askerlik görevi yaptığı sırada memleketi 'a izne gelen asker, geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman'a altı günlük izne gelen 21 yaşındaki Ramazan Gezer, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Gezer, için Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Gezer’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazının ardından Ramazan Gezer’in cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.

