Memleketine izne gelen asker kalbine yenildi

Ankara'da askerlik görevi yaptığı sırada memleketi Karaman'a izne gelen asker, kalp krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman'a altı günlük izne gelen 21 yaşındaki Ramazan Gezer, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Gezer, için Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Gezer’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazının ardından Ramazan Gezer’in cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.