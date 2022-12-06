Memorandum nedir, ne anlama gelir? Memorandum ne demek?

Memorandum kelimesinin anlamı, Bakan Akar'ın açıklamaları sonrasında vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Günlük hayatta çok fazla karşılaşmadığımız kelimeler arasında yer alan memorandumun anlamı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



MEMORANDUM NEDİR, NE ANLAMA GELİR?



Memorandum kelimesi Türkçe'de 'hatırlanacak şey, not, muhtıra' anlamına gelmektedir. Benzer olarak ise siyasal konularda bu kelime geçirilmektedir.



Memorandum, bir devletin başka bir devlete siyasal bir sorunla ilgili olarak gönderdiği diplomatik not ve uyarı yazısı anlamına da gelmektedir.