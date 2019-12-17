Memur atamasında güvenlik soruşturması düzenlemesi TBMM'de

Kamuya atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeleri de içeren düzenleme TBMM Başkanlığına sunuldu.

devlet memurları.jpg

İlişkili Haberler

AYM memurluğa girişte 'güvenlik soruşturması' şartını iptal etti

AYM memurluğa girişte 'güvenlik soruşturması' şartını iptal etti

Son dakika haberi! 

Memur alımında güvenlik soruşturması düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ darbe girişimi sonrasında ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması zorunluluğu getirilmişti.

2018 yılında çıkarılan düzenlemenin iptali için CHP, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. AYM, kasım ayının sonunda kararını açıklayarak memuriyete girişte "güvenlik soruşturması şartı" düzenlemesini iptal etmişti.

AYM kararında kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasının anayasal teminat altında olduğunu vurgusunu yapmıştı.HABERE GİT

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...