Memur, memur emeklisi, SGK, Bağ-Kur, dul-yetim, tarım emeklisi maaş zamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu kritik Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu.



Türkiye'de çalışan ve emekliyi doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren maaş zamları devreye girdi. Memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SGK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetimlerin alacağı zam oranı da yüzde 16.67 oldu.

Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10.06. oldu.

Önümüzdeki günlerde sisteme işlenecek zam oranlarıyla birlikte memur ve emekliler yeni maaşlarını çekebilecek.