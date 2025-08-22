Memurun zam oranı Hakem Kurulu'nda: Şimdi ne olacak?

6 buçuk milyona yakın memur ve memur emeklisinin zammına Hakem Kurulu karar verecek.

Memur ve memur emeklisine 2026 ve 2027’de yapılacak zammın görüşüldüğü 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. Yetkili konfederasyon Memur-Sen, süreci Hakem Kurulu'na taşımayacağını açıkladı.



Memur-Sen'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"'Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık."

KAMU İŞVEREN TARAFI, HAKEM HEYETİNE BAŞVURUYU YAPTI

Memur-Sen'in, Kurul'a başvurmayacaklarını açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti.



Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında toplanacak Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.



Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Memur-Sen'den yapılan yeni açıklamada, "Hakem kurulu, bu süreci iadey-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu'nun sorumluluğundadır" denildi.



KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ



Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.



15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.