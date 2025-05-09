Memur-Sen Onursal Genel Başkanı Zübeyir Yetik hayatını kaybetti (Zübeyir Yetik  kimdir?)

ZÜBEYİR YETİK KİMDİR?



Zübeyir Yetik 1941 yılında Siverek’de doğdu. İlkokulu Ceylanpınar’da, ortaokulu Siverek’de ve liseyi de Urfa’da okudu. Bir süre Ankara Hukuk Fakültesi’ne devam etti. 1977 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1990’da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadi Enstitüsü İş İdâresi Programını bitirdi.



Kalemle ilk ilişkisi şiirle oldu. 1958 yılında yerel bir gazetede yazmaya başladı. 1961-65 yıllarında İzmir, 1965-66 yıllarında Ankara’da çeşitli gazete ve dergilerde her kademede çalıştı, yazılar yazdı. Daha sonra Urfa’da öğretmenliğe başladı. Yerel gazetelerde yazılar yazarken bir grup gencin de sanat ve düşün alanındaki çalışmalarına katkıda bulundu. Bir aralık “Türkocağı” Urfa Şubesi, “Urfa İlim ve Fikir Yayma Cemiyeti”, “Harran Üniversitesi Kurma Derneği”ni kurdu, yönetimlerinde bulundu. “Öğretmenler Sendikası”nın Urfa Şubesini faaliyete geçirdi ve başkanlığını yaptı. 1968 yılından sonra belediyecilik, bankacılık ve serbest muhasebecilik gibi işlerde çalıştı.



1974 yılında Milli Gazete’nin Genel Yayın Müdürlüğü’ne getirildi ve birinci sayfa yazarlığını üstlendi; 1976 yılında “köşe yazarlığı”na geçti ve bu işi 1984’e kadar sürdürdü; bir yandan da Yeni Devir’e haftalık yazılar yazdı. Üstad Necip Fazıl ile birlikte çalıştı. Ardından Çığır Yayınları Limited Şirketi’nin kuruluşunu gerçekleştirdi ve bir süre de Genel Müdürlüğünü yürüttü. Bu dönemde ve sonrasında çeşitli kentlerde konferanslar verdi.



Evli ve üç çocuk babası olan Zübeyir Yetik’in yayınlanmış eserleri şunlardır:



Dörtlükler (şiir, 1960), Aksiyon-Ahlak-Ekonomi (1975), Ak Elif (şiir, 1976), İslâm Savaşçısı’na Notlar (1976 ve 1990), İnsanın Serüveni (1984 ve 1991), Şeytan (1985), Kabil (1985), Nemrut (1985), Firavn (1985), Karun (1985), Samiri (1986), Çağdaş Bilimin Saplantısı (1986), İmam Şamil (1986), Ekonomiye Değinmeler (1987), İslâm Düşünce Tarihinde Mezhepler (1990), Siyasal Katılım (1990), Her Nemrud’a Bir İbrahim (1990), Ekonomi Bir Din midir? (1991), İnsanın Yüceliği ve Guenoniyen Batınilik (1992), ve “Şamil İslâm Ansiklopedisi” ile “Sosyal Bilimler Ansiklopedisi”nde çeşitli makaleler.