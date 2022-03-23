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Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 23:54

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması

Bakanlıkla 3600 ek gösterge konusunu da görüştüklerini belirten -Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları kaydetti:

"İkinci toplantıyı bitirdik, üçüncü toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte hizmet kollarımıza ilişkin teknik ekiplerimiz Çalışma Genel Müdürlüğü ile bir araya gelecek. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Sözleşmeler konusu da "Sözleşmeli', 'süreli sözleşmeli', 'kadrolu' gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolaysıyla insanların da iç huzuru bozuluyor. Nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık. Çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Bunun için de iddialıyız kararlıyız.” ifadesini kullandı.

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