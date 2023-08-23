Memur ve memur emeklilerine zam bugün belli olacak mı? Bakanlıkta kritik zirve

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında masada uzlaşma için verilen süre gece yarısı itibarıyla sona erdi. Sürenin dolmasına kısa bir süre kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi. Halen devam eden görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

Memur ve memur emeklilerine zam bugün belli olacak mı? Bakanlıkta kritik zirve

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç, müzakere aşamasının sona ermesine saatler kala devam ediyor.

Hükümet ikinci teklifinde, 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen -Sen teklifi kabul etmemişti.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında gün boyu dolaylı süren pazarlıkların ardından, sürenin bitimine saatler kala Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yetkili sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geldi.

Memur-Sen heyeti ile Kamu İşveren Heyeti'nin, sözleşmenin genelini ilgilendiren zam teklifi başta olmak üzere hizmet kollarına ait talepleri son kez müzakere edeceği öğrenildi.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yer aldığı bakanlıktaki görüşme halen devam ediyor. Görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. 31 Ağustos'ta memur ve emeklisinin zam oranları belli olacak.

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