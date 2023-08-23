Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında zam oranında uzlaşma sağlanamadı.

Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında gün boyu dolaylı süren pazarlıkların ardından, sürenin bitimine saatler kala Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yetkili sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geldi.

Memur-Sen heyeti ile Kamu İşveren Heyeti, sözleşmenin genelini ilgilendiren zam teklifi başta olmak üzere hizmet kollarına ait talepleri son kez müzakere etti.

6 saate yakın süren görüşmede, 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranında anlaşma sağlanamadı. Taraflar 11 hizmet kolunun tamamında ise anlaşmaya vardı. Sürenin sona ermesiyle Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi.

Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. Heyetin vereceği karara hiçbir şekilde itiraz edilemiyor ve yargıya taşınamıyor.