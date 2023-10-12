Memurlar 5.000 lira ikramiye alacak mı? Devlet memurları 100'üncü yıl ikramiyesine odaklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ödenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, düzenlemenin tamamlandığını bildirerek, "Çalışan emeklileri kapsam dışında bıraktık. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil" dedi.



BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN DEVLET MEMURLARINA İKRAMİYE AÇIKLAMASI



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi kararıyla ilgili, “Cumhuriyetin 100’üncü yılı ile ilgili bir ikramiye verilecekse bizim görüşümüz bütün emeklilere hatta bütün çalışanlara verilmelidir. Bu 100’üncü yıl ikramiyesi ise bunu öğretmen, polis, hâkim, savcı, düz memur da almalıdır. Devlet bütün çalışanlarına vermelidir” dedi.



BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.



Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeneceği açıklaması ile ilgili, “Cumhuriyetin 100’üncü yılı ile ilgili bir ikramiye verilecekse bizim görüşümüz bütün emeklilere hatta bütün çalışanlara verilmelidir. Bu 100’üncü yıl ikramiyesi ise, bunu öğretmende, poliste, hâkim savcıda, düz memur da almalıdır. Devlet bütün çalışanlarına vermelidir. Emeklilerimize verilecek bu 5 bin TL, bir yaraya merhem olabilir evet ama emeklimizin temel problemini çözmez. Yapılması gereken şudur, meclis hemen şunun kararını almalıdır; temmuz ayında verilen yüzde 25’lik zam yasayla kök maaşa geldiği için maalesef daha önceki artışlar da ya seyyanen ya da hazine desteği olarak verildiği için veya maaşa, bordroya etki etmediği için maalesef 8 milyona yakın emekli Haziran’da aldığı maaşı Temmuz’da da, Ağustos’ta da, Eylül’de de almak zorunda kalmıştır. Kök maaşı 7 bin 500 TL olan emekli en düşüğünün maaşına 2 bin 375 TL, 50 bin TL emekli alanın maaşına da 12 bin 500 TL zam gelmiştir. Adaletsizlik buradadır, düzeltilmesi gereken de budur” ifadelerini kullandı.



ÖĞRETMENLER DE 24 KASIM'DA İKRAMİYE BEKLİYOR



TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “23 Kasım’da öğretmenlere önlük hediye edilmesini değil, bir maaş ikramiye verilmesini istiyoruz. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanlarına 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye verilmesi yönünde kanun teklifi hazırlıyoruz. Teklifimizi de içeren mektubu bütün illerde, o ilin milletvekiline göndereceğiz” dedi.



Önlük tartışmalarına değinen Geylan, bunun suni gündem oluşturma gayretinin sonucu olduğunu kaydetti. İsteyen öğretmenlerin zaten önlük giydiğini ifade eden Geylan, önlük tartışmaları ile eğitimcilerin gerçek problemlerinin üstünün örtülmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Önlük polemiği yaratanların ekmeğine yağ sürmemek gerektiğini kaydeden Geylan, “İsteyen önlük giyer, isteyen giymez. Meslektaşlarımıza bir dayatma ya da mobbing yapılırsa, o noktada duruşumuz bellidir. Türk Eğitim-Sen’in serbest kıyafet eylem kararında önlük meselesini de kapsamaktadır. 23 Kasım’da öğretmenlere önlük hediye edilmesini değil, bir maaş ikramiye verilmesini istiyoruz. 23 Kasım’da öğretmenlere önlük hediye edilmesini değil, bir maaş ikramiye verilmesini istiyoruz. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim çalışanlarına 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye verilmesi yönünde kanun teklifi hazırlıyoruz. Teklifimizi de içeren mektubu bütün illerde, o ilin milletvekiline göndereceğiz” dedi.



MEMURLAR CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ALACAK MI?



Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu.



Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.



Hali hazırda aktif olarak görevde olan devlet memurlarına ikramiye ödemesine dair bir gelişme yok.



Bu kapsamda bilgiler oldukça haberimizde yer vereceğiz.



