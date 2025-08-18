Memurlar zam eylemlerine başlıyor

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor.



Memur-Sen, zam görüşmeleri öncesi taleplerini açıklamış, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam istemişti.



Hükümet ise 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam önermişti.



Hükümet ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylığında bin lira artış önerdi.



Sendikalar ise bu önerinin yetersiz olduğu görüşünde.



Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemi yapacak.



Yasaya göre; sürecin ay sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.