Memurların Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşüne izin çıkmadı

Bolu'dan Ankara'ya, taleplerinin karşılanmaması amacıyla yarın yürüyüş başlatmayı planlayan Büro Memur-Sen üyelerine Valilik araç trafiği yoğunluğu ve çevresel risk gerekçesiyle izin vermedi.

Memurların Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşüne izin çıkmadı

Büro Memur-Sen, 3600 ek gösterge, kamudaki servislerin kaldırılmaması, toplu sözleşmelerde ikramiyelerin yeniden ödenmesi gibi konulardaki taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle 'dan 'ya yürüme kararı aldı.

Büro Memur-Sen üyelerinin yarın sabah, saat 11.00'de Bolu Valiliği önünden başlatmayı planladığı yürüyüşe Valilik tarafından, araç trafiği yoğunluğu, mesafesi, çevresel riskler ile can ve mal güvenliği gerekçe gösterilip izin verilmedi.

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