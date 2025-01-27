Menajer Ayşe Barım tutuklandı: Neyle suçlandı, ifadesinde neler söyledi?

Ayşe Barım'ın mahkemeye sevk yazısına ulaşıldı Haberi Görüntüle

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.



Geçen cuma gününden bu yana gözaltında bulunan Barım, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.



“OYUNCULARIN YÖNLENDİRDİ” SUÇLAMASI



Savcılık, ifadenin ardından Barım’ı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Sevk yazısında Ayşe Barım’ın oyuncuları sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya yönlendirdiği aktarıldı.



Savcılık, sevk yazısında danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği belirtilerek tutuklanmasını talep etti.



Ayşe Barım Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı



AYŞE BARIM İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?



Ayşe Barım, savcılıktaki ifadesinde, 2002’de sahibi olduğu menajerlik şirketini kurduğunu, aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu belirtti.



Gezi Parkı protestolarının başlangıcında, konuyla ilgili Mayıs 2013’te kimsenin kendisini aramadığını söyleyen Barım, Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, beraber çalıştıkları bazı oyuncularla Gezi Parkı’ndaki eylemlerin başlangıcında buraya gittiklerini aktardı.



Barım, “Tam hatırlayamamakla birlikte onlardan birinin arayarak, setten çıkarak Gezi Parkı’na gideceğini, ‘Çocuklar ne yapıyor diye bakmak istiyoruz.’ dediğini hatırlıyorum. Ben de bireysel olarak kendim gittim, oyunculara eşlik etmek üzere buluştum.” beyanında bulundu.



“O HABERLER İFTİRA”



Barım, Gezi Parkı’na hatırladığı kadarıyla 1 ya da 2 kez gittiğini, buradaki eylemlerde rol oynayan kurum ve kuruluşlarla, topluluk veya oluşumla resmi veya gayri resmi ilişkisinin bulunmadığını, oyuncularından kimseyi buralara yönlendirmediğini savundu.



Hakkında çıkan “Evimde hepsinin kaseti var, siz rahat olun. Gezi’de ne yaptıysam şimdi daha iyisini yapacağım, elleri mahkum.” şeklindeki haberleri iftira olarak nitelendiren Barım, “Gezi Parkı döneminde, benim yakın çevrem beni çok iyi tanır ve bilir. Ben yakın olduğum, ortak iş yaptığım sanatçılarla hiçbir zaman meydana çıkıp beyanat vermedim. Onlara da böyle bir açıklama yapma hususunda herhangi bir yönlendirme ve telkinim asla olmadı. Bahse konu sanatçılara benim talimat vermem gibi bir durum söz konusu olamaz.” savunmasını yaptı.

Barım dün sağlık kontrolüne giderken emniyet aracında görüntülendi

"YÖNLENDİRME YAPMADIM"



Ayşe Barım, Gezi Parkı'nda oyuncuların şiir okuduğu görüntülere ilişkin, bildiri, şiir ve yazıların kim tarafından yazıldığını ve bu yazıların oraya nasıl getirildiğini bilmediğini söyledi.



Birlikte çalıştığı oyunculardan kimsenin kendisine “Gezi Parkı’na gidelim.” şeklinde yönlendirme yapmadığını öne süren Barım, Mehmet Ali Alabora ile ilgili görüşmelerinin sorulması üzerine şunları kaydetti:



“Onunla (Mehmet Ali Alabora) o dönem Oyuncular Sendikası Başkanı olması nedeniyle, oyuncularla yakın temas içerisinde olduğundan görüşürdüm. Alabora'nın o dönem sosyal medyada hedef haline geldiğini hatırlıyorum, bu tape içeriğindeki metin için kendisiyle görüşmüşümdür. Başkaca irtibatıma bakıldığında kendisi ile görüşmem hiç yoktur.



Birlikte çalıştığım oyuncularımın başlarına bu süreçte provokatif bir eylem gelmesinden endişe duymamdan ve Mehmet Ali'nin Oyuncular Sendikası Başkanı olması sebebiyle aramışımdır.”



Barım, Osman Kavala'yla olan tanışıklıklarının ise bir filmin galasıyla ilgili bina kullanımı konusu hakkında olduğunu öne sürdü.



#HELPTURKEY PAYLAŞIMI SORULDU



#HelpTurkey isimli paylaşımların kendisiyle ilgisinin olamayacağını, oyuncularına yönlendirme yapmadığını kaydeden Barım, bilgisayarında ele geçirilen “Occupy Gezi Kadın” isimli görseli birisinin kendisine göndermiş olabileceğini, bu resimdeki kişiyi Bergüzar Korel’e benzetmiş olduğu için sakladığını savundu.



İfadesinin devamında oyuncuları korumakla yükümlü olduğunu aktaran Barım, bildiriye ilişkin görüşünün yayınlanmaması yönünde olduğunu, bildirinin kim tarafından hazırlandığını bilmediğini söyledi.



Barım, 3 haftadır psikolojik anlamda kötü olduğunu, mağduriyetinin devlet tarafından giderilmesini istediğini, tek amacının işini en iyi şekilde yapmak olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Barım’ın sahibi olduğu menajerlik şirketi

AYŞE BARIM NEYLE SUÇLANDI?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım’ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğunu belirtti.



Başsavcılık, Barım’ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiğini öne sürdü. Açıklamada, “Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.



“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs” suçlaması yöneltilen Barım’ın şirketinde 8 saat süren bir arama yapıldı. Barım'ın savcılıktaki ifadesi 3 saat sürdü.

Barım’ın şirketinde 8 saat arama yapıldı

ÜNLÜ OYUNCULAR HAKKINDA YALAN TANIKLIK SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA



Barım’ın gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin ünlü isimlerin ifadesine başvuruldu. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi. Gezi Parkında kendileriyle bulunmasına rağmen kaçamaklı cevaplarının şüpheliyi kayırma saikiyle yapıldığının açıkça anlaşıldığı, yine tanıklardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun tanık ifadelerinde olayların faillerinden Memet Ali Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle yalan tanıklık suçlamasıyla ayrıca soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLEYECEK



Soruşturma kapsamında, Barım’ın ajansıyla anlaşması bulunan ve ifadesi henüz alınmayan oyuncuların da bilgisine başvurulacağı kaydedildi.



Soruşturmanın, Barım’ın Gezi Parkı protestolarının yaşandığı dönem ile günümüzdeki bağlantılarına yönelik genişletileceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel