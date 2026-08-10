Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP'den istifa etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan CHP 'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, partisinden istifa etti.

Geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Çiçek, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, dosya üzerindeki gizlilik kararı nedeniyle ifadesi alınıncaya kadar gözaltına alınma gerekçesini öğrenmediğini öne süren Çiçek, "Tutuklama gerekçesi olarak, gerçekliği kanıtlanmamış ve aynı gün içerisinde üretildiği anlaşılan sahte mesajlar gösterilmiştir. Tarafıma bu mesajlar ile şantaj yapıldığı gün, 19.06.2026 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim dilekçe ile açılan soruşturma dosyası yok sayılmıştır." iddialarına bulundu.

Çiçek, açıklamasında iddialarını şöyle sıraladı:

"BTK'ya telefon IMEI tespiti taleplerim, sahte mesajların çözümlenmesi ve bilirkişi taleplerim dikkate alınmamış ama tutuklama dosyasında delil sayılmıştır. Bu sahte mesajlar kamuoyuna servis edilerek toplumda peşin bir suçluluk algısı oluşturulmuş, lekelenmeme hakkım ve masumiyet karinem hiçe sayılmıştır. Anayasal güvence altındaki haklarımın bu şekilde göz ardı edildiği bir süreçte, yıllarımı verdiğim, her kademesinde siyasi mücadele yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından da hakkımdaki suçlamalara ilişkin savunmam dahi alınmadan ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim."

"PARTİM TARAFINDAN LEKELENDİM"

Partisi tarafından lekelendiğini ileri süren Çiçek, "Partim bana savunma hakkını dahi tanımazken, kendi çocuklarını yiyerek aklanmaya çalışıyor. Beni ve benimle birlikte gözden çıkardığınız meclis üyelerimizi hesaba katarak kurduğunuz Menderes Belediye Meclisi aritmetiği, umarım Menderes halkının iradesini hiçe sayacak kadar sizi iktidara yakınlaşma hırsına sürüklememiştir." dedi.

Çiçek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kalbimdeki Cumhuriyet Halk Partisini yok edemeyeceksiniz. Bugün yıkılan çatının yarın yine emek verenlerin elleriyle, bu topraklar üzerinde yeniden inşa edileceğine olan umudum ve inancımla Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum."

SORUŞTURMA HAKKINDA BİLİNENLER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlemiş ve Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Çiçek’in de bulunduğu 10 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CHP'DEN İHRAÇ KARARI

Soruşturma kapsamında CHP'den de dikkat çeken bir adım gelmiş ve Çiçek'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti.

“Mutlak butlan” kararı sonrası dönen kadro, daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i de ihraç etmişti.