Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “rüşvet” ve “irtikap” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, 4 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 15 kişinin tutuklanmasını talep etti. Şüpheliler, mahkemeye sevk edildi.

ÇİÇEK DAHİL 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek’in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menderes Belediyesi Başkanı İlkay Çiçek

CHP İHRAÇ EDİYOR

Öte yandan dikkati çeken bir adım daha geldi. CHP, Çiçek'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

“Mutlak butlan” kararı sonrası dönen kadro, daha önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i de ihraç etmişti.

MENDERES BELEDİYESİ SORUŞTURMASI HAKKINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmî belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.