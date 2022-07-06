Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar adli kontrolle serbest

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda, "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

Gözaltına alınan aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.