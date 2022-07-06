Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar adli kontrolle serbest

İzmir'in Menderes ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haberler - NTV Haber - DHA 06.07.2022 - 11:06

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar adli kontrolle serbest

İlişkili Haberler

İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında

İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında

Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: 26 gözaltı

Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: 26 gözaltı

'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda, "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

Gözaltına alınan aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...