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Menderes Belediyesi Başkanvekili AK Parti'nin adayı Asuman Şen oldu

17.08.2026 14:14

Menderes Belediyesi Başkanvekili AK Parti'nin adayı Asuman Şen oldu
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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İzmir'in Menderes Belediyesi Başkanvekilliği seçimini AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturmasında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 7 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

 

Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

 

Bugün yapılan belediye başkanvekilliği seçimini AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.