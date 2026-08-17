Menderes Belediyesi Başkanvekili AK Parti'nin adayı Asuman Şen oldu
17.08.2026 14:14
Anadolu Ajansı
İzmir'in Menderes Belediyesi Başkanvekilliği seçimini AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturmasında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 7 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Bugün yapılan belediye başkanvekilliği seçimini AK Parti adayı Asuman Şen kazandı.