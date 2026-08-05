Menderes Belediyesi soruşturması. Firari başkan yardımcısı yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez saklandığı evde MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonla İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları tarafından yakalandığı öğrenildi.

Rüzgar Sönmez ile birlikte gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.



MENDERES BELEDİYESİ SORUŞTURMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmî belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.