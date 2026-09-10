Menderes Belediyesi soruşturması. Avukat gözaltına alındı
10.09.2026 11:08
Son Güncelleme: 10.09.2026 11:12
Çiçek ve beraberindekiler, 4 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alınmıştı.
Menderes Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile yazışmaları çıkan avukat Elifnur G. gözaltına alındı.
İzmir Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.
Başsavcılık koordinesinde; Menderes Belediyesinde “rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İlkay Çiçek’le cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur G., dün yakalanarak gözaltına alındı.
AVUKATI KURUÇAYLAR SUÇ ÖRGÜTÜ GÖNDERMİŞ
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, şüpheli avukat Elifnur G'.nin Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiği de tespit edildi.
MENDERES BELEDİYESİ SORUŞTURMASI HAKKINDA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmî belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Bunun üzerine sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlemişti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.
Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek’in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.
CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Son olarak da geçtiğimiz ay İlkay Çiçek, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Çiçek, kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisi tarafından lekelendiğini iddia etmişti.