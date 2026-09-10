Menderes Belediyesi soruşturması. Avukat gözaltına alındı

MENDERES BELEDİYESİ SORUŞTURMASI HAKKINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet ', 'irtikap', 'resmî belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlemişti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek’in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Son olarak da geçtiğimiz ay İlkay Çiçek, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Çiçek, kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisi tarafından lekelendiğini iddia etmişti.