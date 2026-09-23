Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi'ne yönelik “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının örgütlü şekilde işlendiği” iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Alınan ifadeler ve MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemelerde 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekle suçlanıyor.



7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri sonrası bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U., S.K., Ç.Ç., O.D., A.D.. O.G. ve M.K. isimli şüpheliler tutuklandı. M.R.G ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyona ilişkin ayrıntıları aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, gözaltına alınanlar arasında eski Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan ile imar planlama birimlerinde görevli teknik personel ve müdürlerin de bulunduğunu söylerken, "İlkay Çiçek'in yüklü olarak altın aldığı iddiaları vardı. Gözaltına alınanlar arasında ilçede faaliyet gösteren kuyumcuların da olduğu belirtiliyor." dedi.

MENDERES BELEDİYESİ SORUŞTURMASI HAKKINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmî belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek’in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İlkay Çiçek, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Çiçek, kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisi tarafından lekelendiğini iddia etmişti.

Çiçek, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

MENDERES BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ AK PARTİ'NİN ADAYI ASUMAN ŞEN OLMUŞTU

İzmir'in Menderes Belediyesi Başkanvekilliği seçimini AK Parti'nin adayı Asuman Şen kazanmıştı.