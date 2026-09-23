Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 9 şüpheli gözaltında

Menderes Belediyesi'nde “rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyona ilişkin ayrıntıları aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, gözaltına alınanlar arasında eski Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan ile imar planlama birimlerinde görevli teknik personel ve müdürlerin de bulunduğunu söyledi.

Ak, "Gözaltı listesinde belediye özel kalem müdürünün de olduğu bildirildi. İlkay Çiçek'in yüklü olarak altın aldığı iddiaları vardı. Gözaltına alınanlar arasında ilçede faaliyet gösteren kuyumcuların da olduğu belirtiliyor." dedi.

Şüpheliler suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekle suçlanıyor.

MENDERES BELEDİYESİ SORUŞTURMASI HAKKINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmî belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek’in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İlkay Çiçek, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Çiçek, kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisi tarafından lekelendiğini iddia etmişti.

Çiçek, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

MENDERES BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ AK PARTİ'NİN ADAYI ASUMAN ŞEN OLMUŞTU

İzmir'in Menderes Belediyesi Başkanvekilliği seçimini AK Parti'nin adayı Asuman Şen kazanmıştı.