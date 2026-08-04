Menderes Belediyesi'ne operasyon. Başkan İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “rüşvet ” ve “irtikap” soruşturması kapsamında Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Çiçek'in evinde ve belediye binasında arama yaptı.

Zanlılar arasında Çiçek'in yardımcıları ve imar müdürü de bulunuyor. Operasyon kapsamında bir şüpheli aranırken diğer isimlerin emniyetteki işlemleri sürüyor



İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?

İlkay Çiçek, ilköğretim eğitimini Menderes’te tamamladıktan sonra 2003 yılında Gaziemir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektronik bölümünden mezun oldu.

Çiçek, Eskişehir Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünde eğitimine devam ediyor.

2019 yılı seçimlerinde Menderes'in Cüneytbey Mahallesinde muhtar seçildi.

2024 mahalli idareler seçiminde ise belediye başkanı seçildi.