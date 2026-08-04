Menderes Belediyesi'ne operasyon. Başkan İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik “rüşvet ” ve “irtikap” soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri İlkay Çiçek'in evinde ve belediye binasında arama yaptı.



