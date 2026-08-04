Menderes Belediyesi'ne operasyon. Başkan İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltında
04.08.2026 07:49
Son Güncelleme: 04.08.2026 08:04
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Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri İlkay Çiçek'in evinde ve belediye binasında arama yaptı.