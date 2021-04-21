Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Menderes benzetmesine tepkiler

CHP Grup Başkanveki Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



Katıldığı bir televizyon programında konuşan Altay, 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in dinci odaklara yüz verdiğini, ardından ise Atatürk'ü koruma konunu yapmak zorunda kaldığını iddia etti.



Altay, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullandı.



Altay'ın sözlerine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sert tepki gösterdi.



Bir kesimin Şehit Başbakan Adnan Menderes'in sonunu hatırlatmaktan vazgeçmediğini belirten Kurtulmuş, "Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı" ifadelerini kullandı.

Ülkede milli iradeyi sadece katledilmeye layık gören bir kesim olduğunu hatırlatan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler." dedi.

Altay'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Fahrettin Altun'dan geldi. Tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayakta olduklarını vurgulayan Altun, "Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletizi bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de siyasete, demokrasiye ve millete inanmayan bir kesimin halen darbeyi iktidar aracı olarak gördüğünü vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Menderes'in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak...Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." diyerek Altay'ın sözlerine tepki gösterdi.