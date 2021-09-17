Menderes'in son fotoğrafını çeken isim konuştu

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, 17 Eylül 1961'de idam edilirken fotoğraflarını çeken dönemin Ordu Foto Film Merkezi Amiri, emekli astsubay İsmail Şenyüz, "15-20 gün uyuyamadığımı hatırlıyorum" dedi.

Fethiye'de gelini ve torunu ile yaşayan iki çocuk babası 88 yaşındaki İsmail Şenyüz, gazetelerin hasta asılacağını yazdıkları için Menderes'in sağlıklı fotoğraflarını çekmekle görevlendirildiğini anlattı.

Verilen görev üzerine akşamüstü Yassıada'ya gittiğini söyleyen Şenyüz, görüştüğü komutanın Menderes'in uyuduğunu söylediğini bunun üzerine ertesi sabah odasına gidebildiğini ifade etti.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMEDİ"

Odasına girdiğinde Menderes'in kahvaltı yaptığını söyleyen Şenyüz, "Üzerinde pijamaları vardı. 'Bu kıyafetimle fotoğraf çektirmek istemiyorum' dedi. Çok kibar bir insandı. Beraberimdeki askerler, 'Fotoğrafları hanımına vereceğiz, seni hasta biliyorlar' diye ikna etti ve bir tane çektirdi" dedi.

Şenyüz, Menderes'in kendisini muayene etmeye gelen sağlık heyetine 'Sizi bu vaziyette karşıladığım için üzgünüm' dediğini ve doktorları kibarca aktardı.

"İDAM SEHPASINA KADAR TEK YÜRÜDÜ"



Merhum başbakanın yakın arkadaşı Etem Menderes ile görüştürüldüğünü söyleyen Şenyüz, şunları anlattı:



"Ada Komutanı, Menderes'e 'Hazırlan, İmralı Adası'na gidiyoruz' dedi. Yağmurlu bir havada 2 hücumbotla adaya gittik. Adaya vardığımız zaman savcının odasına girdik. Savcı 'İdam kararını' Menderes'e tebliğ etti. Son sözünü sordular. 'Hayata veda edeceğim, çocuklarımı sevgi ve saygıyla anarım' dedi.



Daha sonra imam ile 5 dakika görüştü. Görüşmenin ardından üzerine idam kararının yazılı olduğu gömlek giydirildi. Koluna 2 gardiyan girdi. Menderes'in sağlıklı olduğunu göstermek için gardiyanlara 'Kolundan çıkın' denildi. İdam sehpasına kadar bu şekilde yüründü."

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMEDİ"



İsmail Şenyüz, Menderes'in idam sehpasını görünce nasıl bir tepki vereceğini merak ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sakin bir şekilde sehpanın yanına gitti. Sehpanın üzerine çıkardılar ve son sözünü sordular. O anki heyecanla ne dediğini hatırlamıyorum. Sonradan 'Vatan sağ olsun' dediğini öğrendim. Savcının odasında bile söylediği kelimelerin çoğunu hatırlamıyorum. Kelime-i Şehadet getirdi. Ayağının altındaki tabureyi çektiler ve idamı gerçekleşti. Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadım."