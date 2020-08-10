Menderes'te yine orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda yangın çıktı.



Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına 2 uçak, 6 helikopter ve 30 araröz ile müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yangına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü Mevkiinde saat 15.34’te orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15.44'te yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir."



İzmir Menderes'te 2 Ağustos'ta çıkan ve 22 saat sonra kontrol altına alınan yangın 400 hektara yakın alana zarar vermişti. Yangınla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

