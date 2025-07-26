Menekşe Deresi'nde boğulan çocuk kurtarıldı
İstanbul Küçükçekmece'de serinlemek için girdiği derede bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
Fotoğraf: Arşiv
Menekşe Deresi'ne serinlemek için giren çocuklardan biri, tura çıkan teknenin geçişi esnasında panik yaparak suya batmaya başladı.
Durumu fark eden teknedeki bekçilerden biri, çocuğu kurtarmak için suya atladı.
Bekçi, boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu, kıyıya sürükleyerek sudan çıkmasını sağladı.
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