Menekşe Deresi'nde boğulan çocuk kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece'de serinlemek için girdiği derede bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Menekşe Deresi'nde boğulan çocuk kurtarıldı
Fotoğraf: Arşiv

Menekşe Deresi'ne serinlemek için giren çocuklardan biri, tura çıkan teknenin geçişi esnasında panik yaparak suya batmaya başladı.

Durumu fark eden teknedeki bekçilerden biri, çocuğu kurtarmak için suya atladı.

Bekçi, tehlikesi yaşayan çocuğu, kıyıya sürükleyerek sudan çıkmasını sağladı.

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