Menenjit hastası donörden organ nakli iddiasına soruşturma (2 kişi öldü,1 kişi yoğun bakımda)

İzmir'de organ nakli ameliyatı sonrası iki kişi hayatını kaybetti.

Eşi İbrahim Tekin’in darbetmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organları bağışlandı.



Aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan operasyonlarla, Tekin'in 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a nakledildi.

Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Münire İnanç ve Arife Aykut fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nakil yapılan hastalardan Ali Uslu ise 28 Aralık'ta fenalaşarak, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Uslu'nun da hayati tehlikesi olduğu belirtiliyor.

Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak ihmal iddiasının araştırılmasını istedi.



Sağlık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Hastanesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

