Kırklareli'de 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde Hamidiye Mahallesi Fatih Caddesi'nde oturan Onur Nizam (40), doğalgaz menfezini temizlemek isterken dengesini kaybederek 5. kattan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nizam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Nizam'ın cesedi, Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.