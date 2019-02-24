Kırklareli'de 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde Hamidiye Mahallesi Fatih Caddesi'nde oturan Onur Nizam (40), doğalgaz menfezini temizlemek isterken dengesini kaybederek 5. kattan düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nizam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Nizam'ın cesedi, Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Menfez temizlerken 5. kattan düştü
Anadolu AjansıTürkiye
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde evinin doğalgaz menfezini temizlemek istediği sırada 5. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kırklareli'de 5. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.