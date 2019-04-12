İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
İhbar üzerine Karagündüz ve Ilıkaynak mahalleleri arasındaki kara yolunda yapılan aramada, menfeze gizlenmiş 6 poşette 125 paket halinde 127 kilo 898 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.
Menfezde 127 kilo eroin ele geçirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Van'ın İpekyolu ilçesinde menfeze gizlenmiş 127 kilo 898 gram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.