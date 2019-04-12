İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

İhbar üzerine Karagündüz ve Ilıkaynak mahalleleri arasındaki kara yolunda yapılan aramada, menfeze gizlenmiş 6 poşette 125 paket halinde 127 kilo 898 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.