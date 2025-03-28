Menfezdeki vahşet: Bebeği birlikte öldürüp atmışlar!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki yıl önce bir bebeği öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede 30 Mart 2023’te yol kenarında menfez içinde bir bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.