Menfezdeki vahşet: Bebeği birlikte öldürüp atmışlar!
Şanlıurfa’da iki yıl önce ölü bulunan bebeğin, annesi tarafından öldürülüp menfezin kenarına bıraktığı belirlendi. Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklandı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki yıl önce bir bebeği öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede 30 Mart 2023’te yol kenarında menfez içinde bir bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
ÖLDÜRÜP, MENFEZİN KENARINA BIRAKTILAR
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini erkek arkadaşıyla öldürdüğü ve menfez kenarına birlikte bıraktığı tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan B.M. ve H.M, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Şanlıurfa
- Çocuk Cinayeti
- Şanlıurfa Viranşehir