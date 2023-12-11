Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci kazada yaralandı

Kazada araç sürücüsü Semih Beyhan ve araçta yolcu olarak bulunan İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde şef olarak görevli Fatih Gençer ile Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin