Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci kazada yaralandı

Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp takla attığı kazada, Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci kazada yaralandı
Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci kazada yaralandı - 1 Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci

-Mengen yolunun Eskiçağ mevkisinde sabah saatlerinde, Mengen yönünden Bolu istikametine giden Semih Beyhan idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attıktan sonra şarampole devrildi.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci kazada yaralandı - 2

Kazada araç sürücüsü Semih Beyhan ve araçta yolcu olarak bulunan İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde şef olarak görevli Fatih Gençer ile Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...