Menteşe Belediye Başkanı'nın ailesini evine molotoflu saldırı: Kırmızı bülten kararı çıkarıldı

Muğla'da CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yanıcı madde atılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken 15 ve 16 yaşındaki zanlıların ifadeleri, telefon mesajlaşmaları ve görüşmeleriyle banka hesap hareketleri incelendi.

AZMETTRİCİ BELİRLENDİ

Ekipler tarafından 6 saat içinde olayın azmettiricisinin O.K. olduğu belirlendi.

Şüphelinin Londra'da bulunduğu tespit edilirken Adalet Bakanlığı tarafından O.K'nın yakalanması için 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarıldı.



NE OLMUŞTU?

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine, 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü.

Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalanmıştı.



Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe dün tutuklanmış, yaşanan olay protesto edilmişti.

