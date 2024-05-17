Menüye "TL" ibaresi koymayana ceza

Ticaret Bakanlığı ekipleri, kafe, restoran ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde menü denetimlerine devam ediyor.



İşletmelerin, verilen ürün hizmeti ve ücretinin yazılı olduğu menüleri masalarda bulundurmasının zorunlu hale gelmesinin ardından 81 ilde denetimler sıkılaştırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılbaşından bu yana en çok denetimin Antalya, İstanbul ve Kocaeli'de yapıldığını açıkladı.



16 MİLYON LİRA CEZA



Türkiye genelinde menü uygulamasına uymayan 6 binden fazla işletmeye 16 milyon liradan fazla para cezası verildi.



"TL" İBARESİ OLMAYAN İŞLETMELERE CEZA



Yılbaşından bu yana 3 bin 800 işletmenin denetlendiği Antalya'da uygulamaya uymayan, masalarda ve işletmelerin girişinde fiyatların yazılı olduğu menüleri bulundurmayanlara para cezası uygulanıyor. Denetime giden Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, masalarda menülerin olup olmadığını kontrol ediyor.

Menülerdeki fiyatları da inceleyen ekipler, verilen fiyatın hangi para birimi cinsinden yazıldığına da dikkat ediyor. Özellikle turistik işletmelerde bir ürünün menüdeki fiyatının "TL" cinsinden ve döviz cinsinden yazılmasına da dikkat ediliyor.

Ekipler bu şekilde turistlerden fazla ücret alınmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

50 BİN TL PARA CEZASI



Serik ilçesi Akça Alan Mahallesi Sanayi Sitesi girişindeki bir restoran da ekipler tarafından denetlendi. Gelen şikayetler üzerine denetlenen işletmede her masada menü olduğu, ancak menülerdeki fiyatların karşısında "TL" ibaresi olmadığı görüldü.

İşletmeye 50 bin TL para cezası uygulandı. İşletmeye menülerdeki eksikliklerin giderilmesi için süre verildi ve süre sonunda tekrar denetim olacağı öğrenildi.



ÜRÜN ADEDİ KADAR CEZA KATLANIYOR



Hizmet verilen her ürünün menüde yer alması gerektiğini belirten ekipler, menü bulunmaması halinde 2 bin 172 TL para cezası uyguluyor. Ceza ürün miktarınca da katlanarak artıyor.

10 ürünün hizmetini veren bir işletmeye, masalarda ve işletme girişinde menü bulundurmaması halinde 21 bin 720 TL para cezası yazılıyor.