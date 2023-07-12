Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti

Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol 74 yaşında hayatını kaybetti. Erol, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle İstanbul Pendik'teki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti

Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol, bugün saat 14.00 sıralarında hayatını kaybetti. 

74 yaşındaki Abdulbaki Erol, böbrek yetmezliği nedeniyle Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti - 1

Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın etti. 'a gidemeyecekler için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı. Abdulbaki Erol'un cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.

Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti - 2

ABDULBAKİ EROL KİMDİR?

Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Menzil köyünde dünyaya geldi.

Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni olan Abdulbaki Erol, Adıyaman, Siirt ve Van'da dini eğitim ve Arapça eğitimi aldı.

Babasının vefatından sonra cemaat lideri olan ağabeyi Muhammed Raşid Erol'un 22 Ekim 1993 tarihinde vefatı ile yerine geçti.

Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Abdulbaki Erol'un yedi çocuğu bulunmaktadır.

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