Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti

ABDULBAKİ EROL KİMDİR?



Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Menzil köyünde dünyaya geldi.



Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni olan Abdulbaki Erol, Adıyaman, Siirt ve Van'da dini eğitim ve Arapça eğitimi aldı.



Babasının vefatından sonra cemaat lideri olan ağabeyi Muhammed Raşid Erol'un 22 Ekim 1993 tarihinde vefatı ile yerine geçti.



Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Abdulbaki Erol'un yedi çocuğu bulunmaktadır.