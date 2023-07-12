Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol hayatını kaybetti

Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Menzil cemaati lideri Abdulbaki Erol, bugün saat 14.00 sıralarında hayatını kaybetti.
74 yaşındaki Abdulbaki Erol, böbrek yetmezliği nedeniyle Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu.
Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın etti. Adıyaman'a gidemeyecekler için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı. Abdulbaki Erol'un cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.
ABDULBAKİ EROL KİMDİR?
Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Menzil köyünde dünyaya geldi.
Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni olan Abdulbaki Erol, Adıyaman, Siirt ve Van'da dini eğitim ve Arapça eğitimi aldı.
Babasının vefatından sonra cemaat lideri olan ağabeyi Muhammed Raşid Erol'un 22 Ekim 1993 tarihinde vefatı ile yerine geçti.
Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Abdulbaki Erol'un yedi çocuğu bulunmaktadır.
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