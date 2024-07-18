Mera davası sonuçlandı, iki ilçenin sınırları değişti

Bitlis’in Ahlat ilçesi ile Muş’un Bulanık ilçesine bağlı iki köy arasındaki mera davası sonuçlandı. Mahkeme kararıyla iki ilçenin sınırları değişmiş oldu. Karara ilişkin açıklama yapan köy sakinlerinin avukatı, “Bu karar neticesinde hem Ahlat ilçemizin hem Bitlis’in sınırları büyüdü. Özellikle mera alanında çiftçilere büyük bir katkı sağlayacak güzel bir netice almış olduk.” dedi.

Mera davası sonuçlandı, iki ilçenin sınırları değişti

’in Ahlat ilçesine bağlı Alakır ile ’un Bulanık ilçesine bağlı Arı köyleri arasında sınır uyuşmazlığı nedeniyle süren dava sonuçlanınca iki ilçenin sınırı değişti.

Ahlat’a bağlı Alakır köyü sakinleri, mera arazilerinin bir kısmının Bulanık’a bağlı Arı köyüne geçtiğini öne sürerek iki yıl önce konuyu mahkemeye taşıdı.

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Mera davası sonuçlandı, iki ilçenin sınırları değişti - 1

Alakır köyü sakinlerinin avukatı Muhammed Akif Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki köy arasındaki sınır uyuşmazlığı davasının sonuçlanmasıyla Ahlat’ın sınırlarının büyüdüğünü söyledi.

DAVA 2 YIL SÜRDÜ

İki yıl önce köylülerin talebiyle dava açtıklarını anlatan Koçak, “Köy sınırının değişimi için bir dava açtık. Bu dava yaklaşık 2 yıl sürdü. Mahkeme heyeti ve köylülerle beraber keşif yaptık. Bu keşif neticesinde tanıklar dinlendi. Mahkeme haklı olduğumuzu ilanına ekleyerek karar verdi. Böylece mahkeme kararı kesinleşti.” dedi.

"BİTLİS'İN SINIRLARI BÜYÜDÜ"

Köy sınırlarının değişmesiyle ilçe sınırlarının da değiştiğini belirten Koçak, şunları kaydetti:

“Netice itibarıyla Ahlat sınırları 1270 dönüm büyüdü. Bu sınırları 'tan almış olduk. Güzel bir mahkeme süreci yaşadık. Gerek Alakır köyü gerekse Arı köyü sakinleri, hukuka ve hukukun üstünlüğüne güvenerek verilen karara saygı duydu. Bu karar neticesinde hem Ahlat ilçemizin hem ’in sınırları büyüdü. Özellikle mera alanında çiftçilere büyük bir katkı sağlayacak güzel bir netice almış olduk.”

Mera davası sonuçlandı, iki ilçenin sınırları değişti - 2

KARAR KÖY SAKİNLERİNİ SEVİNDİRDİ

Mahkeme kararının köylüleri sevindirdiğini ifade eden Alakır köyü muhtarı Derih Doğan ise “İki yıl önce ile arasında bulunan sınır için anlaşmazlık yaşandı. Burası için Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtık. İki yılı aşkın süren davayı kazandık. Bu alanı Ahlat sınırlarına kattık.” diye konuştu.

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