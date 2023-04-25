Akşener'den Togg açıklaması: Paramız varsa alırız

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün akşam yayınlanan bir canlı yayında soruları yanıtladı.

Sözcü TV'ye konuşan Akşener, "Togg satın alacak mısınız?" sorusunu da yanıtladı.

"BENİM O KADAR PARAM YOK"

"Benim o kadar param yok" diyen Akşener, emekli olduğunu söylerken bir aylık emekli maaşını da Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına yatırdığını hatırlattı.

Konuşmasına "Kocama bir sorayım bakalım, onun alacak durumu var mı? Varsa alırız" diye devam eden Akşener, kişisel olarak arabalarının olmadığını ama Togg alabileceklerini, eşinin parasının olup olmadığını bilmediğini söyledi.

"KILIÇDAROĞLU BU SEÇİMİ ALACAK"

Seçimin 14 Mayıs'ta bitip bitmeyeceği de sorulan Akşener, şöyle yanıtladı:

"Asıl resim seçime 14-15 gün kala çıkar. Ama bugün şunu net bir şekilde söyleyeyim; ister birinci tur, ister ikinci tura kalınsın, Kılıçdaroğlu bu seçimi alacak. Sahada gördüğüm o. Ben hem Sayın İnce'nin, hem Sayın Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmalarının birer hak olduğuna inanan, buna saygı duyan bir insanım."

"İNCE'Yİ MİLLET İTTİFAKI'NDA GÖRMEK İSTERDİM"

Muharrem İnce'nin Millet İttifakı saflarında yer almasını büyük bir memnuniyetle karşılayacağını söylediğini belirten Akşener, CHP'den kopma yaşandığı için "buyurun" deme görevinin kendisine ait olmadığını ifade etti.

İnce ve Oğan'ın bu haktan dolayı linç edilmelerinin doğru olmadığını söyleyen Akşener, ikna etmenin daha kolay olduğuna dikkat çekti.