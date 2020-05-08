Merak corona virüs korkusunu yendi

İstanbul Avcılar'da bir aracın içine giren yılanı görmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Oto Sanayi içerisinde yaşandı. Aracını tamire getiren bir vatandaş, usta ile birlikte kaputu açınca yılan gördü.

Yılan bir anda kaputun içinde kaybolurken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı aramaya başladı. Araç otolift ile kaldırıldı. Araç içinde yaklaşık yarım saat yılanı arayan itfaiye ekipleri herhangi bir bulguya rastlayamadı.



Bu sırada tamirhane dışında bekleyen vatandaşlar ise corona virüs salgını boyunca vurgulanan sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.



Vatandaşlar yan yana bekleyerek ekiplerin çalışmasını izledi. Ekiplerin aramasında yılana rastlanmazken yılanın tekrar görülmesi durumunda haber verilmesi istenildi.



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